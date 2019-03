Wall Street in territorio positivo

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

informatica

materiali

beni di consumo secondari

Apple

Dowdupont

Intel

Travelers Company

JP Morgan

Walt Disney

Boeing

Western Digital

Micron Technology

Advanced Micro Devices

Electronic Arts

Biogen

Monster Beverage

Regeneron Pharmaceuticals

Hasbro

(Teleborsa) -, grazie anche al superindice migliore delle attese . Buone notizie sono giunte anche dai sussidi alla disoccupazione e dal PhillyFed L'indiceavanza dello 0,99% a 25.993,08 punti; giornata di guadagni per l', che continua la giornata a 2.856,87 punti. Buona la prestazione del(+1,47%), come l'S&P 100 (1,0%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+2,54%),(+1,32%) e(+1,27%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+4,15%),(+2,34%),(+1,91%) e(+1,90%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,38%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,94%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Al top tra i, si posizionano(+10,25%),(+9,52%),(+8,23%) e(+7,59%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -29,67%.In apnea, che arretra del 3,50%.scende dell'1,29%.Calo deciso per, che segna un -1,27%.