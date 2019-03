Italiaonline, aggiornamento sull'acquisto di azioni proprie

Italiaonline

(Teleborsa) -, dal 18 al 22 marzo 2019, haad un prezzo medio di 2,3076 euro per azione, per uncontrovalore complessivo pari a 12.624,64 euro. Gli acquisti sono stati effettuati nell'ambito dell'autorizzazione al piano di acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea degli Azionisti il 27 aprile 2018.A seguito degli acquisti effettuati, la società attiva nel mercato digitale in Italia ha in portafoglio complessivamente 46.280 azioni proprie ordinarie, pari allo 0,040% del capitale sociale.