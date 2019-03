Mercati cauti. Milano si allinea

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari.In focus le parole pronunciate dal Presidente dell'Eurotower , che in merito al rallentamento dell'economia ha parlato di "una dinamica più moderata che non prelude per forza un crollo", ribadendo che "resta necessaria una politica monetaria accomodante".Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,128. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.317,2 dollari l'oncia. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,68%.In salita lo, che arriva a quota +256 punti base, con un incremento di 8 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,52%.ferma, che segna un quasi nulla di fatto, discesa modesta per, che cede un piccolo -0,3%, e trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia.; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 23.185 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,17%), come il FTSE Italia Star (0,1%).Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+1,90%),(+1,23%) e(+0,86%). Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo i comparti(-1,71%),(-1,23%) e(-0,87%).di Milano, troviamo(+3,33%) su rumors di fusione (+2,28%),(+1,94%) e(+1,39%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,47%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,07%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,45%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,38%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,60%),(+2,86%),(+2,48%) e(+2,44%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,33%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,72%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,42%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,29%.