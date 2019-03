Vinitaly, la 53esima edizione scalda i motori con numeri in crescita

(Teleborsa) -, il consueto Salone internazionale per i vini ed i distillati, in calendario, che registra già undallo scorso novembre, nonostante l’aumento della superficie netta disponibile.Un’altra edizione in crescita per Vinitaly, che si prepara ad aprire con: l’raggiunge inetti, mentre sono, a cui si aggiungono gli indiretti e i rappresentati, che portano ila quotadae ad oltrea catalogo., con Vinitaly and the City (5-8 aprile) che sta garantendo da un lato un maggiore flusso di operatori professionali in fiera e una diminuzione voluta e controllata del visitatore appassionato a cui sono dedicate le iniziative in città. Tra le novità, il nuovo salonee l’continua a crescere ma, secondo l’analisi condotta dal responsabile di Nomisma-Wine Monitor, Denis Pantini, da cui emerge chedi vino italiano chiude in positivo il 2018 (, 6,149 miliardi di euro), ma sta(9,334 miliardi di euro).(13,3 mld di euro) ma in 10 anni cresce solo del 20%. Poi l’area del, a +65% e 6,95 mld di euro, tallonata dall’. Tra i 10 top buyer,hanno registrato la crescita in valore più accentuata (import da mondo) negli ultimi 5 anni, con un tasso annuo di crescita a +14,9% e +11%. La variazione più bassa del quinquennio è invece quella dei 2 top buyer europei, Uk e Germania, rispettivamente a -2,3% e +1,2% Asia Orientale: Francia leader con quota di mercato al 50% e oltre 3,2 mld di euro. Poi Australia (15,9%), Cile (8,9%) e Italia (6,5%; 5,9% in Cina)La domanda globale di vino dell’di euro di import ed è(Canada e Usa), a 6,95 miliardi di euro. Nella corsa al vino, l’Asia Orientale sta facendo gara a sé con un balzo a valore negli ultimi dieci anni del 227% (12,6% il tasso annuo di crescita): 11 volte in più rispetto ai mercati Ue e quasi il quadruplo sull’area geoeconomica Nordamericana.E' l’area geopolitica dove l’import di vino è cresciuto di più, ma. In Cina in 5 anni l’incremento italiano ha sfiorato l’80% mentre le importazioni da mondo hanno segnato un +106%. Così a Hong Kong (+28% vs +67%) e in Corea del Sud (+36% vs +60%) e soprattutto in Giappone – il mercato più tricolore in Asia – dove il Belpaese non ha fatto meglio di un +3,4%, contro una domanda del Sol Levante cresciuta di quasi il 30%.