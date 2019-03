Mercati europei positivi

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Le principali borse europee tagliano il traguardo di metà seduta in territorio positivo, confermando l'andamento rialzista dell'avvio. A sostenere il sentiment degli investitori contribuiscono le speranze che levolte a dirimere le tensioni commerciali siano finalmente a buon punto.Sul mercato Forex, stabile l', che scambia sui valori della vigilia a 1,123. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.293,7 dollari l'oncia. Corre il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,42%.Invariato lo, che si posiziona a +254 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,48%.denaro suche registra un rialzo dello 0,86%. Frazionale salita per, +0,30% con il Parlamento inglese che torna a votare per la terza volta sull'accordo per la Brexit voluto da Theresa May, nel giorno in cui si sarebbe dovuto consumare l'addio all'UE. Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dello 0,80%., con ilche sale dello 0,65% a 21.219 punti.Si distinguono a Piazza Affari i settori(+2,30%),(+1,94%) e(+1,80%). Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-0,67%) e(-0,55%).Tra lea grande capitalizzazione, acquisti a piene mani su+2,96% che sta beneficiando dei venti di tregua che soffiano sull'assemblea odierna. Il socio Vivendi ha ritirato la proposta di revoca dei consiglieri Effervescente, con un progresso del 2,16%.Buona performance per, che cresce dell'1,91%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,61%.Tra i(+4,15%),(+3,85%),(+3,24%) e(+2,84%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,14%.