Wall Street apre in territorio positivo

(Teleborsa) - Trainata dalle speranze positive di un imminente accordo commerciale tra Cina e Stati Uniti, impegnati in queste ore nei colloqui organizzati nella capitale cinese, Wall Street apre con un leggero rialzo dalla parità.Il listino USA infatti mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,48%; sulla stessa linea, lofa un piccolo salto in avanti dello 0,48%, portandosi a 2.829,08 punti. In frazionale progresso il(+0,64%), come l'S&P 100 (0,3%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+0,87%),(+0,74%) e(+0,73%).Al top tra i(+1,87%),(+1,36%),(+1,08%) e(+0,93%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,41%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,54%.Tra i(+6,11%),(+3,07%),(+2,84%) e(+2,65%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,13%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,06%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,88%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.