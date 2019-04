Calma piatta sui mercati

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Restano positive attorno a metà seduta le principali borse europee nel giorno in cui, mentre gli investitori si concentreranno sulle parole delAltro appuntamento clou della giornata è con ilche si appresta a dire sì alla richiesta della premier britannica Theresa May di posticipare di nuovo la data sull'uscita dall'Ue , già rinviata dal precedente 29 marzo al 12 aprile.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,128. Piatto l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.303,5 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dello 0,70%, a 64,43 dollari per barile.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +240 punti base, con un calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,40%.guadagno moderato per, che avanza dello 0,44%. Poco mossa, mentre, segna un incremento marginale dello 0,40%., che mostra sulun rialzo dello 0,29%.In luce sul listino milanese i comparti(+1,08%),(+1,03%) e(+0,88%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,44%.di Milano, troviamo(+1,49%),(+1,26%),(+1,11%) e(+0,88%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,11%.Calo deciso per, che segna un -1,07%.del FTSE MidCap,(+2,47%),(+1,16%),(+1,02%) e(+0,95%). Giù, che continua la seduta con -2,84%.