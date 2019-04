Positivo il Mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Opening Bell in salita per Wall Street che risente positivamente dei dati positivi rivenienti dalle trimestrali di Blackrock, United Healtcare e Bank of America che, in assenza di notizie provenienti dalle contrattazioni tra Cina e Usa, fanno da principali market movers della sessione di oggi.Grazie a questi fattori trainanti, parte così subito in aumento la Borsa di New York, che mostra sulun rialzo dello 0,51%; sulla stessa linea, loprocede a piccoli passi, avanzando a 2.914,69 punti. Guadagni frazionali per il(+0,26%), come l'S&P 100 (0,3%).In buona evidenza nell'S&P 500 il compartodel Dow Jones,(+2,11%),(+2,09%),(+0,80%) e(+0,65%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,68%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,62%.Al top tra i, si posizionano(+3,37%),(+2,18%),(+2,02%) e(+1,99%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,24%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,33%.Poco mosso, che mostra un -0,04%.Sostanzialmente invariato, che riporta un misero 0%.