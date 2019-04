IEG in Cina per favorire il business dell'industria turistica

(Teleborsa) -) torna alla), tra le principali fiere dell’industria turistica della Cina orientale, per promuovere il business internazionale del turismo. La manifestazione riapre i battenti per la 16esima edizione dal 18 al 21 aprile prossimi: attesi oltre 750 espositori provenienti da 53 paesi e regioni del mondo.SWTF, co-organizzata da Europe Asia Global Link Exhibitions (EAGLE) - joint venture creata da Italian Exhibition Group (IEG) e VNU Exhibitions Asia - e Shanghai International Convention & Exhibition Corp. Ltd (per conto di Shanghai Municipal Administration of Culture and Tourism), offre agli operatori del settore una piattaforma di business unica e, al grande pubblico, un colpo d’occhio a 360 gradi sui prodotti turistici. Il tutto nella regione turistica più grande del mercato cinese, la Cina dell’est (la Cina è il mercato del turismo outbound più grande al mondo, con 149,72 milioni di viaggi outbound e un incremento del 14,7% nel 2018).In attesa di oltre 15.000 operatori professionali e un pubblico di 50.000 visitatori, l’edizione 2019 di SWTF riserva un fitto calendario di appuntamenti e di novità. I visitatori esploreranno destinazioni turistiche di ogni parte del mondo tra cui Argentina, Australia, Bulgaria, Cuba, Gabon, Germany, Italia, Giappone, Kenya, Madagascar, Marocco, Papua New Guinea, Perù, Russia, Sri Lanka, Corea del Sud, Tanzania, Turkmenistan, Vietnam. A SWTF sarà presente l’intera filiera turistica, a cominciare dagli uffici del turismo, agenzie di viaggio e tour operator, OTA, hotel, compagnie aere, parchi tematici e resort, così come servizi di viaggio e compagnie di assicurazione.Sul piano professional, SWTF si riconferma grande occasione di matching a tutti gli effetti. Oltre 3.000 appuntamenti B2B con buyer selezionati, provenienti da tutta la Cina orientale, che parteciperanno agli eventi e ai panel in programma sulle ultime tendenze del turismo outbound, organizzati in cooperazione con China Travel Agent. A tal proposito è stata realizzata un’area esclusiva B2B accessibile agli operatori del settore esclusivamente attraverso il sistema di riconoscimento facciale, onde garantire la qualità degli incontri con i fornitori internazionali.