Borsa di New York chiude poco mossa

(Teleborsa) - Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,01% sul, mentre, al contrario, in lieve calo lo, che archivia la giornata sotto la parità a 2.900,45 punti. Guadagni frazionali per il(+0,34%); consolida i livelli della vigilia lo(+0,08%).In buona evidenza nell'S&P 500 il comparto. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-2,89%) e(-0,61%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,30%),(+2,96%),(+2,90%) e(+1,92%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,85%.In caduta libera, che affonda del 4,15%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,55 punti percentuali.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,88%.Tra idel Nasdaq 100,(+12,42%),(+4,74%),(+4,02%) e(+3,77%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -8,07%.Seduta drammatica per, che crolla del 7,14%.Sensibili perdite per, in calo del 7,08%.In apnea, che arretra del 6,82%.