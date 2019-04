Moderate perdite alla Borsa di Milano

Euro / Dollaro USA

De' Longhi

(Teleborsa) -, mentre Eurolandia cresce con moderazione. Scambi in lieve ribasso anche a Wall Street, depressa dai dati sul settore manifatturiero Lieve calo dell', che scende a quota 1,124. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,02%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 63,72 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +256 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,58%.composta, che cresce di un modesto +0,43%, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,31%., mentre resta incolore il, che archivia la seduta a 24.008 punti. Senza direzione il(-0,04%), come il FTSE Italia Star (-0,2%).Il controvalore degli scambi nella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 2,78 miliardi di euro, in calo rispetto ai 2,91 miliardi della vigilia; mentre i contratti si sono attestati a 293.569, rispetto ai 289.432 precedenti.Su 220 titoli trattati in Borsa, 115 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 86. Invariate le rimanenti 19 azioni.In luce sul listino milanese i comparti(+1,68%),(+1,36%) e(+0,70%). Tra i più negativi della lista del listino azionario italiano, troviamo i comparti(-1,48%),(-1,02%) e(-0,95%).di Milano, troviamo(+2,58%) grazie alla conversione del prestito obbligazionario (+1,82%),(+1,81%) e(+0,97%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,14%. Affonda, con un ribasso del 2,16%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,86%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,69%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,06%),(+3,60%),(+2,31%) e(+1,90%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,56%. Crolla, con una flessione del 2,45%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,31%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,19%.