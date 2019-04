Wall Street resta al palo

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche si attesta a 26.449,54 punti; rimane intorno alla linea di parità lo, che chiude la giornata a 2.904,76 punti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,03%), come l'S&P 100 (0,1%).hanno entusiasmato le vendite al dettaglio ai massimi da settembre 2017 e le richieste di sussidio alla disoccupazione ai minimi dal 1969 mentre ha deluso il dato sul settore manifatturiero Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,04%) e(+0,48%). Il settore, con il suo -0,49%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+2,85%),(+1,88%),(+1,85%) e(+1,43%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su-1,86%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,24%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,01%. Piccola perdita per, che scambia con un -1%.Tra i(+1,94%),(+1,50%),(+1,47%) e(+1,29%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su-8,24%. Sensibili perdite per, in calo del 2,42%. In apnea, che arretra del 2,07%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2%.