Mercato americano positivo

Coca-Cola

Twitter

United Technologies

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

sanitario

beni di consumo secondari

beni industriali

United Technologies

Johnson & Johnson

Coca Cola

United Health

Procter & Gamble

Verizon Communication

Hasbro

Qualcomm

Cadence Design Systems

Vertex Pharmaceuticals

Ctrip.Com International Spon Each Rep

Advanced Micro Devices

Symantec

Micron Technology

(Teleborsa) - Prosegue in leggero rialzo la seduta americana di questo Martedì. A mantenere sopra la parità le contrattazioni statunitensi,che hannoe leil quale ha annunciato diCon questi fattori a fare da market mover, il listino USA mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,6%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per lo, che continua la giornata a 2.933,85 punti. Positivo il(+1,22%), come l'S&P 100 (0,3%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,83%),(+1,31%) e(+1,02%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,54%),(+1,98%),(+1,88%) e(+1,80%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,05%.Vendite su, che registra un ribasso dell'2,00%.Tra i(+14,52%),(+5,18%),(+3,97%) e(+3,48%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,92%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,81%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,82%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.