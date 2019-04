Migliorano le borse europee dietro Wall Street. Piazza Affari resta indietro

S&P-500

(Teleborsa) -, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell'Europa grazie al buon andamento del mercato americano, dove loregistra un rialzo dello 0,72%.Sul mercato Forex, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,126. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,40%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,13%), raggiunge 66,29 dollari per barile.Lopeggiora, toccando i +265 punti base, con un aumento di 9 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,69%.senza slancio, che negozia con un +0,11%. Ben impostata, che mostra un incremento dello 0,85%.avanza dello 0,20%., con ilche lima lo 0,27%.A Piazza Affari ilnella seduta odierna è stato pari a 2,56 miliardi di euro, in calo del 7,99%, rispetto ai 2,78 miliardi della vigilia; per quanto concerne i volumi, questi si sono attestati a 0,82 miliardi di azioni, rispetto ai 0,85 miliardi precedenti.Su 220 titoli trattati in Borsa, 106 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 102. Invariate le rimanenti 12 azioni.In luce sul listino milanese i comparti(+3,46%),(+2,11%) e(+1,90%). Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-2,77%),(-2,35%) e(-1,78%).Tra lea grande capitalizzazione, ottima performance per, che registra un progresso del 3,49%. Exploit di, che mostra un rialzo del 2,91%. Su di giri anche(+2,37%).Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,97% dopo aver collocato con successo una obbligazione senza rating di durata pari a 5 anni, rivolta a soli investitori istituzionali.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,55%.In caduta libera, che affonda del 4,46%.Giù tra i bancari, che scivola del 3,29%.del FTSE MidCap,(+2,59%),(+2,56%),(+2,04%) e(+1,93%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,97%. Sensibili perdite per, in calo del 3,30%. In apnea, che arretra del 3,03%. Tonfo di, che mostra una caduta del 2,90%.