Poco mossa Wall Street

(Teleborsa) -, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 26.511,05 punti; sulla stessa linea l', che chiude la giornata a 2.907,97 punti. Leggermente positivo il(+0,31%), come l'S&P 100 (0,3%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+2,05%) e(+0,72%). Il settore, con il suo -0,67%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+2,41%),(+2,19%),(+1,68%) e(+0,57%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,07%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,73%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,67%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,32%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,75%),(+3,25%),(+2,60%) e(+2,34%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -7,07%.In caduta libera, che affonda del 3,85%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,62 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,22%.