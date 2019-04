In rosso l'azionario europeo. Giù anche Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, depresse dall'indice IFO di aprile risultato inferiore alle attese Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a 1,121. Poco mosso l'su 1.272,1 dollari l'oncia. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 65,82 dollari per barile, con un calo dello 0,72%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +264 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,66%.incolore, che non registra variazioni significative rispetto alla seduta precedente, giù, con una flessione dello 0,56%, pensosa, con un calo frazionale dello 0,32%.: ilprosegue in tal modo una serie negativa, iniziata giovedì scorso, di tre ribassi consecutivi; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 23.823 punti. Leggermente negativo il(-0,3%); poco sopra la parità il(+0,26%).In luce sul listino milanese i comparti(+2,29%) e(+1,11%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,34%),(-1,28%) e(-1,24%).di Milano, troviamo(+2,53%) dopo i conti trimestrali (+1,00%),(+0,84%) e(+0,65%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,73%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,77%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,32%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,32%.del FTSE MidCap,(+2,66%),(+2,32%),(+1,62%) e(+1,54%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,48%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,22%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,57%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,42%.