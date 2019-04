Piazza Affari e Listini europei senza slancio

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che ha agito da freno nel panorama dei mercati europei, i quali concludono con performance molto contenute. Sui listini azionari hanno prevalso i realizzi e pochi scambi per il periodo prefestivo; sulle piazze del continente continuano a pesare le attese di un allentamento delle misure di stimolo all'economia in Cina.Sul mercato Forex, seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,28%. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.277,1 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,84%) si attesta su 65,74 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +265 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,63%.sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,63%. Deboli invece i listini di-0,68% e-0,28%. Segno meno in chiusura per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dello 0,79%.Nella Borsa di Milano, ilnella seduta odierna è stato pari a 2,09 miliardi di euro, in calo di 466,5 milioni di euro, rispetto ai 2,56 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,68 miliardi di azioni, rispetto ai 0,82 miliardi precedenti.Tra i 219 titoli trattati, 77 azioni hanno chiuso la sessione odierna in progresso, mentre 126 hanno chiuso in ribasso. Invariati i restanti 16 titoli.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+4,26%),(+0,96%) e(+0,58%). Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo i comparti(-2,14%),(-1,82%) e(-1,42%).di Piazza Affari, vola, con una marcata risalita del 5,05%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,65%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,38%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,16%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,56%.Crolla, con una flessione del 2,15%.di Milano,(+4,05%),(+3,88%),(+2,28%) e(+2,10%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,52%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,08%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,60%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,48%.