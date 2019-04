Wall Street a due velocità. 3M pesa sul Dow

Dow Jones

(Teleborsa) - Prevale la cautela a Wall Street, che prosegue le contrattazioni a due velocità con scarti poco significativi rispetto ai livelli di ieri. il listino tecnologico resta in prossimità dei record ma limato gran parte dei guadagni dell'esordio.A New York ilprosegue la seduta con un leggero calo dello 0,22%, mentre, al contrario, lo, sosta in a 2.931,48 punti. Guadagni frazionali per il(+0,63%), come l'S&P 100 (0,3%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,33%),(+0,97%) e(+0,57%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,64%),(-1,01%) e(-0,81%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,74%),(+2,36%),(+2,31%) e(+1,95%). La peggiore performance è quella di, che registra un -12,67%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,96%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,77%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,19%.Tra i(+6,45%),(+5,15%),(+3,74%) e(+3,27%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che prosegue le contrattazioni a -17,27%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,47%.In caduta libera, che affonda del 3,79%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,69 punti percentuali.