Wall Street in stand-by dopo dato PIL USA

(Teleborsa) -, traghettata dalla notizia, divulgata dal Bureau of Economic Analysis, della crescita del Prodotto interno lordo statunitense al di sopra delle attese. Il dato, che è piaciuto molto agli investitori, farebbe presagire un recupero dell'economia americana anche se lascerebbe perplessi sulle prossime mosse della Federal Reserve.In particolare, il PIL a stelle e strisce, nel 1° trimestre del 2019 è cresciuto, nel dato preliminare, del 3,2%, rispetto al 2,2% registrato nei tre mesi precedenti e al 2% pronosticato dal consensus.Nessuna variazione significativa per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 26.440,25 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità lo, che continua la giornata a 2.924,85 punti. In lieve ribasso il(-0,44%); pressoché invariato lo(-0,05%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+0,80%) e(+0,43%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,88%) e(-0,75%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+0,99%),(+0,79%),(+0,76%) e(+0,65%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -8,35%.Sensibili perdite per, in calo del 3,00%.In apnea, che arretra del 2,03%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,56%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,98%),(+1,49%),(+1,31%) e(+1,31%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -8,79%.Tonfo di, che mostra una caduta dell'8,35%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,82%.Affonda, con un ribasso del 3,80%.