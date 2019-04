Wall Street senza direzione con PIL e trimestrali

Exxon Mobil

(Teleborsa) - Rinvigorita in parte dall'aumento delle scorte e dal miglioramento delle esportazioni nette,. Pesa decisivamente sul sentiment degli investitori, l'impatto di alcune trimestrali che non hanno soddisfatto le attese del consensus, tra cui quella diA metà seduta non si registra così nessuna variazione significativa per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 26.477,97 punti; sulla stessa linea, incolore lo, che continua la seduta a 2.930,11 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,29%; sulla parità lo(+0,12%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+0,75%),(+0,66%) e(+0,63%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-1,82%) e(-0,70%).Tra i(+2,34%),(+2,25%),(+1,53%) e(+1,46%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -10,26%.In apnea, che arretra del 2,78%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,38%.Calo deciso per, che segna un -1,5%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,72%),(+5,39%),(+2,58%) e(+2,36%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -10,26%.Lettera su, che registra un importante calo del 5,90%.Affonda, con un ribasso del 5,80%.Crolla, con una flessione del 5,54%.