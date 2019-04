Borse europee negative. Piazza Affari stabile

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre la borsa di Milano riesce a schivare le vendite ed a scambiare sulla linea di parità grazie alla tenuta del comparto bancario dopo che Standard and Poor's ha confermato il rating sull'Italia L'attenzione degli investitori concentrata sulla, in calendario questa settimana, da cui potranno emergere indicazioni sull'andamento della politica monetaria statunitense.Sul mercato Forex, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,115. Lieve calo dell', che scende a 1.280,3 dollari l'oncia., con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,36%.Invariato lo, che si posiziona a +258 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,58%., segna un modesto ribasso dello 0,24%. Poco mosso-0,08%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,20%., riportando una variazione pari a -0,13% sulBuona la performance a Milano dei comparti(+1,51%),(+0,88%) e(+0,53%). Nel listino, i settori(-1,20%),(-1,13%) e(-1,09%) sono tra i più venduti.Tra idi Milano, in evidenza(+2,82%),(+2,81%),(+1,88%) e(+1,69%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,87%.Vendite anche su, che soffre un calo dell'1,20% e, che registra un ribasso dell'1,19%.di Milano,(+3,81%),(+3,19%),(+2,00%) e(+1,35%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,34%.