Circle avvia il programma di acquisto di azioni proprie

Circle

(Teleborsa) -ha iniziato il piano di buy back deliberato e pertanto ha acquistato in data 17 aprile 2019per un controvalore complessivo di 4.044,00 euro alA seguito degli acquisti comunicati oggi, considerando inoltre le azioni proprie già in portafoglio, Circle detiene al 29 aprile 2019 n. 1.200 azioni proprie, pari allo 0,03804% del capitale sociale.Nel frattempo sul listino milanese seduta positiva per la società specializzata nello sviluppo di soluzioni software di automazione e digitalizzazione per il settore portuale e la logistica intermodale, che avanza bene dell'1,23%.