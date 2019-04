Wall Street resta al palo in attesa Fed

Walt Disney

(Teleborsa) -, in attesa della riunione del FOMC della Fed che si concluderà mercoledì 1° maggio 2019 con la decisione sui tassi. Riflettori puntati anche sulle trattative commerciali con la Cina , che sono ormai giunte alle battute finali., i redditi e le spese personali sono risultati in aumento nel mese di marzo Sotto i riflettori il titolo(+0,15%) dopo i numeri record al botteghino del film Avengers Endgame.; sulla stessa linea l', che rimane a 2.941,42 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,05%); poco sopra la parità l'(+0,43%).Si distingue nel paniere S&P 500 il settoreIn cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,19%),(+0,90%),(+0,72%) e(+0,61%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su-0,87%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,70%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,70%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,67%.Tra i(+2,73%),(+1,65%),(+1,35%) e(+1,18%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su-2,09%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,70%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,25%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.