Timido aumento in Piazza Affari. Più cauta l'Europa

(Teleborsa) -, mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità.Gli investitori riflettono sui nuovi segnali di rallentamento giunti dalla congiuntura cinese. Il settore manifatturiero è cresciuto meno delle attese in aprile riaccendendo le preoccupazioni e i dubbi sulla consistenza della ripresa della seconda economia mondiale.Gli addetti ai lavori guardano anche alla riunione di politica monetaria della Federal Reserve che inizia oggi e termina domani con l'annuncio sui tassi di interesse negli USA.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,30%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,49%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,42%.Si riduce di poco lo, che si porta a +254 punti base, con un lieve calo di 4 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,57%., tiene la parità. Senza spunti, così come, che segna un quasi nulla di fatto. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che avanza a 21.874 punti.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+1,76%),(+1,06%) e(+0,96%).di Milano, troviamo(+4,19%),(+2,71%),(+1,91%) e(+1,86%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,98%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,11%),(+2,71%),(+2,57%) e(+2,14%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,19%.Crolla, con una flessione del 2,14%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,26%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,95%.