Negative le borse del Vecchio Continente

(Teleborsa) -, assieme agli altri Eurolistini depressi dalle incertezze sulla Brexit e dai dati sul PMI manifatturiero dell'Eurozona . Si muove in modesto ribasso l'a Wall Street, evidenziando un decremento dello 0,48%.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,118. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,52%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 3,71%, scendendo fino a 61,24 dollari per barile.Lieve calo dello, che scende a +252 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,54%.trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,46%, sotto pressione, che accusa un calo dello 0,85%., interrompendo la serie di tre rialzi consecutivi iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, in lieve calo il, che archivia la giornata sotto la parità a 23.778 punti. Sui livelli della vigilia il(-0,06%); poco sopra la parità il(+0,4%).Nella Borsa di Milano risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 1,82 miliardi della seduta precedente; mentre i contratti si sono attestati a 207.818, rispetto ai 188.754 precedenti.Tra i 217 titoli scambiati sul listino milanese, 78 azioni hanno chiuso la seduta odierna in rialzo, mentre 129 hanno portato a casa una flessione. Poco variate le restanti 10 azioni.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +1,45% sul precedente. Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti(-2,86%),(-1,90%) e(-1,47%).di Piazza Affari, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,26%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,72%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,57%.Composta, che cresce di un modesto +0,57%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso con un -4,14%.Seduta drammatica per, che crolla del 3,10%.Sensibili perdite per, in calo del 2,87%.In apnea, che arretra del 2,64%.di Milano,(+22,84%),(+7,00%),(+2,63%) e(+2,58%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,02%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,86%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,83%.Affonda, con un ribasso del 3,03%.