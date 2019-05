Prevalgono le vendite a New York

Dow Jones

(Teleborsa) -, con le trattative commerciali con la Cina ormai alle battute finali . L'indicescambia con un calo dello 0,58%; sulla stessa linea l'perde lo 0,75%, continuando la seduta a 2.923,73 punti. In lieve ribasso il(-0,45%), come l'S&P 100 (-0,4%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,07%) sul calo del prezzo del greggio per via delle scorte USA in deciso aumento,(-0,81%) e(-0,60%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+0,89%),(+0,74%) e(+0,66%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,54%. Crolla, con una flessione del 2,08%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,53%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,27%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,61%),(+4,13%),(+2,59%) e(+2,23%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,40%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,36%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,91%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,93%.