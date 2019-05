Borse europee timidamente positive

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che non aggancia il trend moderatamente rialzista dei principali mercati europei. Cresce l'attesa per la pubblicazione delle statistiche sul mercato del lavoro americano, in agenda nel primo pomeriggio.Lieve calo dell', che scende a quota 1,115. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,05%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) riporta una variazione pari a -0,05%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +252 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,55%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,32%, in luce, con un rialzo dello 0,74%, tonica, che registra una plusvalenza dello 0,21%.; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 23.799 punti. Sui livelli della vigilia il(-0,17%), come il FTSE Italia Star (0,0%).In luce sul listino milanese i comparti(+1,17%),(+0,66%) e(+0,44%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,86%.di Piazza Affari, andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,87% dopo la trimestrale Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,49%.avanza dell'1,32%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,25%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,83% nel giorno della diffusione dei risultati finanziari dei primi tre mesi del 2019 Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,59%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,05%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,8%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,46%),(+2,01%),(+1,88%) e(+1,61%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,15%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,90%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,77%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,69%.