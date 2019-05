La Borsa di New York si infiamma sull'onda degli acquisti

Dow Jones

(Teleborsa) -, sostenuta nelle contrattazioni dai dati positivi sul mercato del lavoro USA, cresciuto più di quanto previsto dal consensus. Grazie alla pubblicazione del Job Report, che gli investitori attendevano ormai da giorni per capire la direzione che sta percorrendo l'economia a stelle e strisce, oltre a quella che potrebbe prendere la Federal Reserve sulla variazione dei tassi, si ipotizza una ripresa della superpotenza americana.Con queste premesse, si registra un guadagno dello 0,74% sul, sulla stessa linea loguadagna lo 0,89% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 2.943,46 punti. In rialzo anche il(+1,34%), come l'S&P 100 (1,0%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,49%),(+1,42%) e(+1,06%).Al top tra i(+2,01%),(+1,87%),(+1,74%) e(+1,62%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che segna un -0,55%.Tra idel Nasdaq 100,(+21,28%),(+9,72%),(+4,67%) e(+3,49%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -11,48%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,87%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,82%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,66%.