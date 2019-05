Wall Street chiude con moderate perdite

Dow Jones

(Teleborsa) - A New York, si è mosso sotto la parità il, che scende a 26.307,79 punti, con uno scarto percentuale dello 0,46%; sulla stessa linea, in lieve calo lo, che archivia la giornata sotto la parità a 2.917,52 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,36%, come l'S&P 100 (-0,4%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,71%),(-0,54%) e(-0,54%).del Dow Jones,(+1,10%),(+1,03%),(+0,84%) e(+0,60%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,73%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,16%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,74%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,58%.(+5,52%),(+4,30%),(+3,54%) e(+3,22%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -7,72%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,38%.In caduta libera, che affonda del 4,90%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,46 punti percentuali.