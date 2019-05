In deciso calo i mercati europei, Milano inclusa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -insieme alle altre principali Borse europee orfane di Londra, rimasta chiusa per il Bank Holiday. Intanto il mercato USA mostra un andamento negativo.Sui listini azionari pesa l'acuirsi delle tensioni commerciali tra USA e Cina, dopo le dichiarazioni del Presidente Donald Trump che ha fatto sapere che alzerà i dazi, questa settimana, sui beni di importazione per 200 miliardi di dollari.L'continua la seduta sui livelli della vigilia. Poco mosso l'mentre il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) scambia poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,29%.Lieve peggioramento dello, che sale a +256 punti base, con un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,57%.in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,01% mentrescende dell'1,18%.; sulla stessa linea, profondo rosso per il, che si ferma a 23.425 punti, in netto calo dell'1,64%. Pessimo il(-1,78%), come il FTSE Italia Star (-2,0%).Al termine della seduta della Borsa di Milano, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,11 miliardi di euro, in rialzo del 10,45% rispetto ai precedenti 1,91 miliardi; mentre i contratti si sono attestati a 240.076, rispetto ai precedenti 210.979, mentre i volumi scambiati sono passati da 0,53 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,6 miliardi.Tra i 217 titoli scambiati sul listino milanese, 28 azioni hanno chiuso la seduta odierna in rialzo, mentre 172 hanno portato a casa una flessione. Poco variate le restanti 17 azioni.In discesa a Piazza Affari tutti i comparti.Nel listino, i settori(-4,57%),(-2,77%) e(-2,12%) sono stati tra i più venduti.Giornata nera a Piazza Affari: tutti i titoli ad alta capitalizzazioneLe più forti vendite si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,82%.scende del 3,70%.Sensibili perdite per, in calo del 3,51%.In apnea, che arretra del 3,30%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,98%),(+0,94%) e(+0,94%).Offerta invece, che ha terminato le contrattazioni a -5,25%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,80%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,75%.Affonda, con un ribasso del 3,46%.