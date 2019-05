Vianini, dimissioni e nomina del Presidente

Vianini

(Teleborsa) -, attuale Amministratore Delegato di, è statadella Società in sostituzione diche hadalla stessa carica.Lo rende noto il Gruppo in una nota, sottolineando che il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle dimissioni del Presidente Albino Majore, per impegni professionali in altre attività e ha attribuito le relative deleghe alla neo eletta Elena De Simone.Il CdA ha inoltre deliberato di non procedere alla nomina di un nuovo Amministratore Delegato.