Wall Street in ostaggio dei dazi

(Teleborsa) - Continuano pesanti le vendite sui mercati americani dopo che gli Stati uniti hanno confermato, quanto preannunciato via Twitter dal presidente Donald Trump, che, rinviato nell'ambito dei negoziati con Pechino per cercare una soluzione condivisa.Tra gli indici statunitensi, ilsta lasciando sul parterre l'1,50%; sulla stessa linea, vendite diffuse sullo, che continua la giornata a 2.892 punti. Depresso il(-1,68%), come l'S&P 100 (-0,5%).. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,77%),(-1,73%) e(-1,70%).per tutte le Blue Chip del Dow Jones, che mostrano una performance negativa.Le peggiori performance si registrano su, che ottiene -3,25%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,38%.In caduta libera, che affonda del 2,32%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,28 punti percentuali.(+4,93%) e(+0,57%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -16,74%.Seduta drammatica per, che crolla del 6,81%.Sensibili perdite per, in calo del 5,45%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 2,18%.