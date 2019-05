Giornata da dimenticare per il mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - A picco Wall Street in chiusura di seduta, con ilche accusa un ribasso dell'1,79%; sulla stessa linea, profondo rosso per lo, che si ferma a 2.884,05 punti, in netto calo dell'1,65%. In netto peggioramento il(-1,98%), come l'S&P 100 (-1,7%). Gli indici tornano sui livelli di marzo.Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-2,12%),(-2,04%) e(-1,95%).ad alta capitalizzazione del mercato il Dow Jones.Le peggiori performance si sono registrate su, che ha chiuso a -4,43%.In apnea, che arretra del 3,82%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,40%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,70%., con un aumento del 5,42%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -23,81%.Affonda, con un ribasso del 6,34%.Crolla, con una flessione del 6,14%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 6,13%.