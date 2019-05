Wall Street in rosso su continue tensioni commerciali

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza in calo per la borsa di Wall Street conche ha visto la pubblicazione di una serie di dati rilevanti. I prezzi alla produzione cresciuti meno del previsto nel mese di aprile; risale un po' il deficit commerciale americano a marzo anche se meno di quanto stimato dagli analisti. Sul fronte lavoro, è diminuito il numero di persone che per la prima volta ha fatto richiesta di sussidio alla disoccupazione , nella settimana che si è conclusa lo scorso 4 maggio. Nel corso della seduta,: le scorte e vendite all'ingrosso di marzo e gli stoccaggi di gas.Sulle prime rilevazioni, ilsta lasciando sul parterre lo 0,69%; sulla stessa linea, giornata negativa per lo, che continua la seduta a 2.857,29 punti, in calo dello 0,77%. Negativo il(-0,89%); sulla parità lo(-0,18%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,25%),(-1,11%) e(-1,09%).del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+2,89%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,27%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,07%.Incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,40%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,00%),(+2,95%) e(+0,68%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,51%.In caduta libera, che affonda del 3,50%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,26 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,75%.