Mercati europei positivi. Fa eccezione Londra

(Teleborsa) -. Sulla stessa scia rialzista archivia la seduta Piazza Affari. Sul mercato statunitense si osserva un andamento in deciso ribasso, sulle tensioni per i dazi alla Cina Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,23%. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,28%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,34%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +273 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,68%.buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,72%,è stabile, riportando un misero -0,06%, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,27%.; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 22.867 punti. Pressoché invariato il(-0,14%); leggermente negativo il(-0,55%).Il controvalore degli scambi nella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 2,59 miliardi di euro, con un incremento di ben 290 milioni di euro, pari al 12,58%, rispetto ai precedenti 2,3 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,7 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,81 miliardi.Su 220 titoli trattati in Borsa di Milano, 87 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 116. Invariate le rimanenti 17 azioni.(+1,96%),(+1,60%) e(+1,23%) in buona luce sul listino milanese.In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,08%),(-0,75%) e(-0,65%).di Piazza Affari, ottima performance per, che registra un progresso del 3,85%.Exploit di, che mostra un rialzo del 3,84%.Su di giri(+3,21%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,81%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,30%.Crolla, con una flessione del 2,06%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,28%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,24%.Al Top tra le azioni italiane a(+7,93%),(+2,71%),(+2,66%) e(+2,61%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,60%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,20%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,88%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,82%.