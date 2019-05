Wall Street apre in ribasso

Dow Jones

(Teleborsa) -, con i riflettori puntati sul debutto di Uber , con uno scarto percentuale dello 0,36%; sulla stessa linea, si muove al ribasso lo, che perde lo 0,43%, scambiando a 2.858,32 punti. Poco sotto la parità il(-0,48%), come l'S&P 100 (-0,5%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-0,74%),(-0,64%) e(-0,60%).Al top tra i(+1,10%) e(+0,55%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,25%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,21%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,93%.Tentenna, che cede lo 0,87%.Al top tra i, si posizionano(+6,98%),(+4,89%) e(+0,98%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -16,78%.Sensibili perdite per, in calo del 4,14%.In apnea, che arretra del 3,81%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,71%.