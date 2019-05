Gefran, crescono ricavi e utili nel 1° trimestre

Gefran

(Teleborsa) -e si confrontano con ricavi pari a 34,717 milioni di Euro dello stesso periodo del 2018, registrando una crescita di 1,256 milioni di Euro (). Contribuisce all'incremento dei ricavi, per un importo complessivo di 0,974 milioni di Euro, l’acquisizione della società Elettropiemme S.r.l., avvenuta in data 23 gennaio 2019. Al netto di tale effetto, la crescita dei ricavi rispetto al primo trimestre 2018 ammonta a 0,282 milioni in Euro (+0,8%), focalizzata sui clienti costruttori di apparecchiature originali (OEM).(5,777 milioni Euro al 31 marzo 2018) e raggiunge il 17,4% dei ricavi (16,6% al 31 marzo 2018), in aumento quindi di 0,492 milioni di Euro.e si confronta con un risultato positivo di 2,196 milioni di Euro del pari periodo 2018,. Depurato l’effetto positivo apportato dalla neoacquisita Elettropiemme S.r.l., il risultato netto al 31 marzo 2019 risulta maggiore al dato del pari periodo dell’esercizio precedente di 0,289 milioni di Euro., in peggioramento di 5,843 milioni di Euro rispetto al 31 dicembre 2018, quanto era negativa per 4,521 milioni di Euro.Sulla prevedibile evoluzione della gestione,, Amministratore Delegato del Gruppo attivo nell'automazione industriale dichiara: "Al momento permane un clima di incertezza che interessa le principali aree di riferimento del nostro Gruppo, ma la nostra articolazione per business e la presenza geografica diversificata ci portano a prevedere di chiudere l’esercizio con ricavi in leggero aumento e marginalità operativa lorda in linea o in leggera flessione. Continueremo con il nostro piano di importanti investimenti in capitale tecnico ed umano, indispensabili per essere pronti per le sfide del futuro".