Lunedì amaro per il mercato americano

Advanced Micro Devices

(Teleborsa) -con gli operatori preoccupati per la questione dazi tra USA e Cina ; sulla stessa linea, profondo rosso per lo, che retrocede a 2.836,11 punti, in netto calo dell'1,57%. Pessimo il(-2,02%), come l'S&P 100 (-1,6%).Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-2,23%),(-1,97%) e(-1,92%).In questaper la Borsa di New York, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva.Le peggiori performance si registrano su, che ottiene -3,99%.In apnea, che arretra del 3,67%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,92%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,80%.mette a segno un +0,69%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,99%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,76%.Affonda, con un ribasso del 3,72%.Crolla, con una flessione del 3,68%.