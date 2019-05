Mercati europei in calo. Pesa stallo colloqui USA-Cina su dazi

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia. Sul sentiment degli investitoridopo il rialzo dei dazi americani sui beni cinesi per 200 miliardi di dollari, in vigore da venerdì scorso, 10 maggio. A Piazza Affari c'è il problema Carige da risolvere che tiene sotto pressione il comparto finanziario.Sul mercato Forex, nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,123. Poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1.283,7 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,35%, a 62,49 dollari per barile.Lieve peggioramento dello, che sale a +277 punti base, con un aumento di 4 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,72%.in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dello 0,72%. Resta vicino alla parità(-0,07%). Frazionale discesa per-0,56%. Ilcontinua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,55%.In buona evidenza a Milano i comparti(+0,97%) e(+0,93%). Tra i peggiori della lista, in maggior calo i comparti(-4,65%),(-2,01%) e(-1,94%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,52%),(+1,21%),(+0,94%) che beneficiano del rimbalzo dei prezzi del greggio.Tra le banche nel complesso deboli, spicca la performance positiva di(+0,82%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,68%.Crolla, con una flessione del 3,18%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,78%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,20%.Al Top tra le azioni italiane a(+1,99%),(+1,32%),(+0,62%) e(+0,58%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,90%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,47%.In caduta libera, che affonda del 4,30%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,59 punti percentuali.