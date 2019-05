Milano negativa insieme agli altri Eurolistini

S&P-500

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

petrolio

immobiliare

tecnologia

beni per la casa

Saipem

A2A

ENI

Italgas

STMicroelectronics

Leonardo

Moncler

Banco BPM

Saras

Ascopiave

Carel Industries

IREN

Interpump

Cairo Communication

Brembo

Banca Ifis

(Teleborsa) -, in accordo con gli altri mercati europei, che accusano perdite consistenti sulla questione ancora non risolta sui dazi tra USA e Cina . Intanto, la borsa statunitense arranca sui minimi , accusando un pesante ribasso sullodel 2,37%.L'viaggia sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,19%. Seduta positiva per l', che porta a casa un guadagno dello 0,93%. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 61,81 dollari per barile.In peggioramento lo, che sale a +276 punti base, con un aumento di 4 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,69%.in caduta libera, che affonda dell'1,52%, contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,55%, prestazione negativa per, che scende dell'1,18%.; sulla stessa linea, ilha perso l'1,35%, terminando la seduta a 22.535 punti. Depresso il(-2,15%), come il FTSE Italia Star (-2,7%).Nella Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,08 miliardi di euro, in calo di 516,5 milioni di euro, rispetto ai 2,59 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,6 miliardi di azioni, rispetto ai 0,81 miliardi precedenti.Su 220 titoli azionari trattati in Piazza Affari, 170 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 36. Invariate le rimanenti 14 azioni.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +0,93% sul precedente.Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo i comparti(-4,83%),(-4,74%) e(-3,77%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,45%),(+1,28%),(+1,09%) e(+1,05%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,10%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,68 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 4,47%.Sensibili perdite per, in calo del 3,71%.Tra i(+3,06%),(+2,78%),(+1,29%) e(+1,06%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -7,80%.In apnea, che arretra del 6,35%.Tonfo di, che mostra una caduta del 5,43%.Lettera su, che registra un importante calo del 5,00%.