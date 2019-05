Cairo, nel primo trimestre utili a 2,7 milioni

Cairo

(Teleborsa) - Pubblicata la trimestrale del Gruppoche, nel periodo chiuso al 31 marzo 2019, ha conseguito un, valore non influenzato dall'applicazione del nuovo principio contabile internazionale IFRS 16 ma comunque in calo rispetto ai 3,4 milioni registrati nel periodo analogo del 2018. Isi sono attestati ae anche essi hanno palesato una riduzione del valore in confronto ai 301,4 milioni ottenuti nei primi tre mesi dell'anno scorso.e ilsi sono attestati rispettivamente aSenza considerare gli effetti del nuovo principio contabile IFRS 16, questi si sarebbero rispettivamente stati pari a 19,1 milioni e 7,9 milioni. Nonostante la variazione dovuta all'applicazione del nuovo principio, entrambi risultano in contrazione rispetto ai 25,1 milioni e ai 10,1 milioni di euro ottenuti nel periodo analogo 2018, con un decremento dovuto anche all'effetto degli oneri e proventi non ricorrenti nettiIldel Gruppo si è palesato al 31 marzo 2019 a 2,7 milioni, anch'esso in contrazione sui 3,4 milioni del periodo di confronto.Al momento in titolo di Cairo Comunication ha chiuso in rialzo dello 0,95% a Piazza Affari.