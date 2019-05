La Borsa di New York si infiamma sull'onda degli acquisti

Dow Jones

(Teleborsa) -i sul futuro delle trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina. L'attesa di un'accordo tra le due superpotenze sul tema dei dazi tiene alla finestra i mercati mondiali da diverse settimane facendo soffrire gli scambi di repentini alti e bassi dovuti all'incertezza sull'epilogo delle contrattazioni.A ridestare la fiducia delle borse mondiali, un tweet firmato dal Presidente degli Stati Uniti nel quale Trump tranquillizza sull'imminente arrivo di un accordo tra le parti.A metà seduta il listino USA mostra un guadagno dell'1,25% sul; sulla stessa linea, performance positiva per lo, che continua la giornata in aumento dell'1,26% rispetto alla chiusura della seduta precedente. In netto peggioramento il(-3,46%); sale lo(+1,24%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,99%),(+1,61%) e(+1,50%). Il settore, con il suo -0,61%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+2,45%),(+2,34%),(+2,30%) e(+2,28%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,62%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,93%),(+4,80%),(+4,74%) e(+4,38%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,54%.