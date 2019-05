Prysmian in vetta al FTSE MIB dopo conti trimestrali

Prysmian

(Teleborsa) - Ottima performance per, che scambia in rialzo del 6,87%.A fare da assist al titolo contribuiscono i conti trimestrali annunciati la vigilia dalla società, a mercato chiuso.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che ilmantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,39%, rispetto a -3,05% del).Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 16,73 Euro con tetto rappresentato dall'area 17,32. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 16,34.