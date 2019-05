Risultato positivo per Milano e gli altri mercati europei

S&P-500

(Teleborsa) -e per le principali borse europee che, dopo la giornata in rosso vissuta ieri, vedono tornare il sereno nelle contrattazioni. A trainare i listini di Eurolandia in territorio positivo la carrellata dipubblicata in queste ore dalle big del mercato, quasi tutte soddisfacenti, esu un possibile epilogo del conflitto commerciale con la superpotenza di Xi Jinping che trattiene il fiato degli investitori da diverse settimane., seppur ancora labile per sperare in una più concreta stabilita degli scambisi allinea all'ottima performance dei principali listini del Vecchio Continente. Nel frattempo, a Wall Street prevalgono gli acquisti per loNessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,121. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,44%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,44%, a 61,92 dollari per barile.Avanza di poco lo, che si porta a +281 punti base, evidenziando un aumento di 4 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,74%.buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,97%, ben impostata, che mostra un incremento dello 0,95%, e tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,50%.A Piazza Affari, ilha terminato la giornata con un aumento dell'1,45%, a 20.893 punti; sulla stessa linea, iltermina la giornata in aumento dell'1,38%. Sale il(+0,87%), come il FTSE Italia Star (1,1%).Il controvalore odierno degli scambi in Borsa di Milano resta attorno ai livelli della vigilia: dai dati di chiusura, risulta infatti che il controvalore totale è stato pari a 2,35 miliardi di euro, con una variazione dell'1,61%, rispetto ai precedenti 2,39 miliardi; i contratti si sono attestati a 267.649, rispetto ai precedenti 259.237.A fronte dei 219 titoli trattati, 76 azioni hanno chiuso in ribasso. Per contro 123 azioni hanno portato a casa un incremento. Poco mosse le altre 20 azioni del listino italiano.In luce sul listino milanese i comparti(+6,14%),(+2,68%) e(+2,65%).Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,19%),(-1,07%) e(-0,87%).Tra idi Milano, in evidenza(+7,18%),(+6,68%),(+4,48%) e(+4,17%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,69%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,94%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,76%.Tentenna, che cede lo 0,76%.di Milano,(+5,84%),(+5,60%),(+4,33%) e(+4,28%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,76%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,72%.Affonda, con un ribasso del 2,27%.Crolla, con una flessione del 2,25%.