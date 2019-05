Piazza Affari si conferma la peggiore in Europa

Euro / Dollaro USA

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

Ferragamo

A2A

Italgas

Juventus

UBI Banca

Mediobanca

BPER Banca

Prysmian

Mediaset

(Teleborsa) -a metà giornata, scontando l'andamento negativo dei titoli bancari e l'ampliamento dello Spread, che riflette la politica economica discordante del governo giallo-verde all'avvicinarsi delle elezioni europee.Lieve calo dell', che scende a quota 1,118, mentre balza in alto lo, che si posiziona a289 punti base, con un incremento di 8 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,77%.inperdita per, che scambia con un -0,53%, più stabile, che registra un quasi nulla di fatto, mentre tentenna, che cede lo 0,51%. A Piazza Affari, ilè in deciso calo (-0,92%) e si attesta su 20.700 punti.di Milano si conferma(+8,56%), grazie ad una trimestrale molto positiva ed ai giudizi degli analisti Bene anche(+1,74%),(+1,70%) e(+1,55%).Pesanti le banche che scontano maggiormente le tensioni finanziarie, conche perde il 2,91%,il 2,46% eil 2,69%.Seduta no per, che crolla del 2,59%.del FTSE MidCap va segnalata(+3,75%) sull'effetto bilancio