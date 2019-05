Wall Street chiude in deciso rialzo sostenuta da risultati societari

Dow Jones

(Teleborsa) - Segno più in chiusura per il listino USA, che Getta le spalle le preoccupazioni per le tensioni commerciali USA-Cina, avvantaggiandosi dei risultati trimestrali sopra le attese di alcune società quali Cisco Systems e Walmart.con ilin aumento dello 0,84%, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, lotermina la giornata in aumento dello 0,89%. In denaro il(+1,02%), come l'S&P 100 (1,0%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,34%),(+1,10%) e(+1,00%).Tra i(+6,66%),(+2,34%),(+2,31%) e(+2,29%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,36%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,55%.Al top tra i, si posizionano(+6,66%),(+6,51%),(+3,98%) e(+3,42%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -7,28%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 6,04%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,01%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,96%.