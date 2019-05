Wall Street in rosso. Focus sulle trimestrali

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza in territorio negativo per la borsa di Wall Street con gli investitori preoccupati per il. Prosegue intanto la Deere si lascia alle spalle il secondo trimestre registrando un utile in calo del 6,1% . La causa di questa contrazione, ha spiegato la società, è da attribuire ai maggiori costi di produzione sostenuti nel periodo.Sul fronte societario, Amazon ha annunciato l'entrata nel settore della consegna del cibo con l'ingresso nel capitale di Deliveroo , la app dedicata appunto alla consegna a domicilio di prodotti alimentari di ogni genere: dal cibo cinese al gelato. Google è caduta nel mirino dell'Antitrust italiana per abuso posizione dominante.Sulle prime rilevazioni, il, scende a 25.690,75 punti, con uno scarto percentuale dello 0,66%; sulla stessa linea, cede alle vendite lo, che retrocede a 2.858,31 punti. Variazioni negative per il(-0,74%); sale lo(+0,95%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-0,92%),(-0,73%) e(-0,70%).per tutte le Blue Chip del Dow Jones, che mostrano una performance negativa.Le peggiori performance si registrano su, che ottiene -1,76%.scende dell'1,54%.Calo deciso per, che segna un -1,19%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,01%.Tra i(+4,34%),(+1,17%) e(+0,88%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -13,45%.Crolla, con una flessione del 3,50%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,87%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,70%.