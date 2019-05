Apre in perdita la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) -nel sentiment degli investitoriAd accusare il colpo infatti non è solo la big player cinese bensì le intere contrattazioni globali che vedono la tensione tra le due superpotenze giungere sempre più prossime all'acme.A New York si muove sotto la parità il, che scende a 25.640,51 punti, con uno scarto percentuale dello 0,48% e, sullo stesso trend, si posiziona sotto la parità lo, che retrocede a 2.840,49 punti. In discesa anche il(-1,01%) e l'S&P 100 (-0,7%).Nell'S&P 500, buona la performance del comparto. Nel listino, i settori(-1,10%),(-1,05%) e(-0,82%) sono tra i più venduti.del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+2,2%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,65%.Crolla, con una flessione del 2,09%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,57%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,28%., con un aumento del 5,24%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,98%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,59%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,57%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,52%.