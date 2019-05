Milano frena per stacco dividendi. Calmi i listini europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che risente dell' effetto cedole sull'indice FTSE MIB per circa il 2% . Riflessivi gli altri mercati europei, con i riflettori sempre puntati sulla diatriba sui dazi tra USA e Cina Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,116. Poco mosso l'a 1.275,7 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,18%), raggiunge 63,5 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +273 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,65%.incolore, che non registra variazioni significative rispetto alla seduta precedente, senza slancio, che negozia con un +0,06%, stabile-0,11%.; sulla stessa linea, ilperde l'1,01%, continuando la seduta a 22.799 punti. In discesa il(-0,73%); consolida i livelli della vigilia il(-0,08%).Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+0,96%) e(+0,64%).In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-3,20%),(-3,10%) e(-2,46%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,50%),(+1,86%),(+1,52%) e(+1,51%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,66% sulle ripercussioni per la vicenda Huawei Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,98%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,78%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,78% nel giorno del CdA sulla trimestrale.Tra i(+1,87%),(+1,31%),(+1,11%) e(+0,85%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,95%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,20%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,52%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,16%.