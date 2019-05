Wall Street in rosso. Settore tech sotto pressione

Dow Jones

(Teleborsa) - La borsa di Wall Street taglia il traguardo di metà seduta con gli indici in calo.dopo che Google ha deciso di vietare al colosso cinese delle tlc Huawei di usare alcuni aggiornamenti del proprio sistema operativo Android . Una mossa che segue l'ordine emanato la scorsa settimana dall'amministrazione Trump di inserire Huawei nella lista delle aziende con cui le società americane non devono fare affari , alimentando cosìAnche ad aprile l'indice CFNAI (Chicago Fed National Activity Index), che misura l', si è attestato a -0,45 dai +0,05 punti della passata lettura (dato rivisto da -0,15). Gli analisti si attendevano un peggioramento più contenuto, ovvero fino a -0,20 punti.Tra gli indici statunitensi, ilscambia con un calo dello 0,23%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità lo, che retrocede a 2.844,14 punti. Pessimo il(-1,52%), come l'S&P 100 (-0,5%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,58%),(-1,17%) e(-1,05%).del Dow Jones,(+2,14%),(+1,75%),(+1,04%) e(+0,94%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,35%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,74%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,46%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,44%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,94%),(+2,48%),(+1,74%) e(+1,50%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -7,27%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,94%.In caduta libera, che affonda del 5,48%.Pesante, che segna una discesa di ben -5,47 punti percentuali.